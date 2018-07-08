Германия предложила свои супернасосы для выкачивания воды в пещере с детьми в Таиланде

Президент Службы технической помощи THW Мариан Вендт, что выполняет в Германии функции МЧС, предложил помощь в спасении детей, которые застряли в тайской пещере Кхао Луанг.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"У нас есть высокоэффективные супернасосы, которые мы предлагаем доставить в Таиланд, чтобы оказать помощь спасателям", – отметил Вендт.

По словам немецкого чиновника, речь идет о так называемых высокопроизводительных модулях (HCP-Pump-Modulen) с тремя насосами в комплекте, каждый из которых способен откачивать около 26 тысяч литров воды в минуту.

Напомним, команда из 12 подростков-футболистов вместе с 25-летним тренером исчезла в тайской пещере Тхам Луанг в конце июня. 2 июля стало известно, что все они живы, однако из-за затопленных ходов не могут выбраться наружу.