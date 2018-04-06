Германия считает "очень правдоподобным" то, что в России могут до сих пор изготавливать "Новичок

В немецком правительстве считают "очень правдоподобным" утверждение Великобритании о том, что нервно-паралитические токсины типа "Новичок" до сих пор разрабатывают в России. Там говорят, что вероятная причастность России к отравлению вписывается в картину деятельности этого государства за последние годы.

Об этом пишет Reuters.

Германия считает "очень правдоподобными" доказательства Великобритании в том, что Россия продолжила разработку нервно-паралитических токсинов. Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер,

– пишут в издании.

В то же время, пресс-секретарь отказалась комментировать, есть ли у Германии данные разведки о токсинах, которые использовали во время отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Деммер отметила, что вероятная причастность России к отравлению вписывается в картину деятельности этого государства за последние годы, в частности это касается военных вторжений и нападений на бывших шпионов в других странах.

Следует добавить, что британская разведка назвала точное место изготовления "Новичка". Вещество, которым отравили бывшего российского военного разведчика произвели в России, а именно в Саратовской области в городе Шиханы, где располагается военная научно-исследовательская база.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.