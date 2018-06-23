Германия – Швеция: анонс матча Чемпионата мира

Матч против сборной Швеции для Германии на Чемпионате мира – так называемый час Х, который покажет, готова ли "бундестим" к защите своего титула чемпиона. Результат, кроме победы, будет провальным для команды Йоахима Львова.

Обе европейские команды имеют немалую историю встреч. И шведы в этом случае не являются такими уж аутсайдерами – 14 побед против 15 у немцев. Еще девять матчей между командами закончились в ничью. Один из них – 4:4 в 2012 году, когда команды играли в отборе на Чемпионат Европы 2014. Тогда шведы дома "горели" 0:4, но во втором тайме сумели отыграться.

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Однако на Чемпионате мира букмекеры отдают предпочтение именно немцам. Несмотря на то, что они проиграли в матче со сборной Мексики. При этом проиграли полностью по игре. В то время сборная Швеции благодаря единственному голу обыграла Южную Корею. Вряд ли можно сказать, что эта победа была легкой, но она принесла команде три очка.

Следовательно, ситуация в группе F сложилась таким образом, что немцам нужна только победа для того, чтобы выйти из группы. Ведь другого счета не все будет зависеть только от них. Кроме того, второе место этого квартета попадет на команду, которая займет первое место в группе Е. И, скорее всего, это будет сборная Бразилии. И мало кто захочет играть против "селесао" уже на стадии 1/8 финала.