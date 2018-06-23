18:13
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
14°C 10°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Германия – Швеция: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

106 Читати новину українською
Германия – Швеция прогноз на матч Чемпионата мира 2018
Германия – Швеция прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Сборная Германии довольно неудачно начала защиту титула чемпиона мира. Зато шведы сумели стартовать с победы. Несмотря на это, именно "бундестим" является фаворитом этого матча.

В букмекерской конторе William Hill победу сборной Германии оценили коэффициентом 1,53, в то время как на Швецию принимают с пометкой в 6,50. Ничья – 4,20.

Читайте также: Германия – Мексика: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Стоит отметить, что гол форварда Тимо Вернера и победа Германии, является более вероятной, чем ничья – коэффициент 2,30.

Несколько похожие показатели дает и PariMatch. Победа Германии получила 1,55, на победу шведов – 6,10. Ничья – 4,30. При этом для Германии "тотал больше 1,5" – 1,56, в то время на шведов – 3,50.

"Фаворит" дает самый большой коэффициент на победу сборной Швеции – 6,75. Победа немцев – 1,52. Ничья – 4,50.

Читайте также: Фанаты дрались, опозорились и прятались в яме – футбольные курьезы ЧМ-2018

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
сегодня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 17
"Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
сегодня, 17:00 "Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
Віталій Дейнега 45
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сегодня, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 899
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сегодня, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 147
Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
сегодня, 14:05 Не война: какие проблемы больше всего беспокоят украинцев
318
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук