Германия – Швеция: прогноз букмекеров на матч Чемпионата мира

Сборная Германии довольно неудачно начала защиту титула чемпиона мира. Зато шведы сумели стартовать с победы. Несмотря на это, именно "бундестим" является фаворитом этого матча.

В букмекерской конторе William Hill победу сборной Германии оценили коэффициентом 1,53, в то время как на Швецию принимают с пометкой в 6,50. Ничья – 4,20.

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Стоит отметить, что гол форварда Тимо Вернера и победа Германии, является более вероятной, чем ничья – коэффициент 2,30.

Несколько похожие показатели дает и PariMatch. Победа Германии получила 1,55, на победу шведов – 6,10. Ничья – 4,30. При этом для Германии "тотал больше 1,5" – 1,56, в то время на шведов – 3,50.

"Фаворит" дает самый большой коэффициент на победу сборной Швеции – 6,75. Победа немцев – 1,52. Ничья – 4,50.

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