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      Германия собирается "простить" Россию и отвернуть ЕС от Украины: что происходит в ПАСЕ

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      Германия возглавила непубличную кампанию за снятие с России санкций в Совете Европы
      Германия возглавила непубличную кампанию за снятие с России санкций в Совете Европы / Фото из открытых источников

      Немецкие депутаты и дипломаты планируют на сессии ПАСЕ достичь снятия санкций с России и даже не скрывают своих намерений. Они называют "борьбу Украины с Россией" предвыборной технологией и призывают прекратить ее поддержку.

      Если раньше появлялись отдельные заявления представителей Германии относительно "диалога" с Кремлем, то теперь речь идет о масштабной скоординированной компании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на западных дипломатов.

      Читайте также: У России появился шанс вернуться в ПАСЕ

      Попытки ослабить давление активизировались накануне весенней сессии ПАСЕ. К этому присоединились представители обоих ключевых сил правительственной коалиции Германии – ХДС/ХСС и социал-демократы.

      Так, недавно депутаты от ХДС (Христианско-демократический союз – 24 канал) и СД (социал-демократы – 24 канал) направили президенту ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила. Это можно сделать, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

      В то же время немецкие депутаты ведут "разъяснительную работу" в ПАСЕ, убеждая в своих намерениях других парламентариев. Они утверждают, что "борьба Украины с Россией является предвыборной технологии" и Европа не должна ее поддерживать". По словам парламентариев, идею прощения России поддерживает лично Ангела Меркель.

      Почему России нет в ПАСЕ?​В 2018 году ПАСЕ отказалась голосовать за смену санкционных правил относительно России и отложила решение этого вопроса на следующий год. Поэтому Россия не смогла восстановить своего участия в организации до конца 2018 года. Кроме того, Генеральный секретарь организации Торбьерн Ягланд заявил, что Россию могут исключить из Совета Европы из-за неуплаты взносов. Зато в РФ считают, что у организации нет будущего без России.
      Еще 24 апреля 2018 года ПАСЕ своим решением признал, что за оккупацией частей Донецкой и Луганской областей стоит Россия. Таким образом, ПАСЕ изменила формулировку резолюции, в котором констатировала оккупацию неподконтрольных Украины районов Донбасса Россией и "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ. В том же году 28 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой осуждаются пытки и ненадлежащие условия содержания украинских граждан-политзаключенных в России, а также содержатся требования об освобождении украинцев из российских тюрем.

      Издание отмечает, что сама канцлер сих пор не обнародовала позицию по этому поводу. Однако немецкие дипломаты, по данным ЕП, также беспрецедентно активно договариваются с представителями других государств о возвращении русских в ПАСЕ без санкций.

      Зато официальный Берлин уверяет, что это позволит "спасти членство России в Совете Европы". В частности, активность в попытках вернуть Россию в ПАСЕ заметил и посол Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

      Как мне рассказали, на этой неделе Совет Европы делал сам себе химическую кастрацию. И это точно не то, чего мы хотим,
      – написал он в своей заметке в Twitter, намекая, что он сам лишает себя права налагать санкции.

      Ивон распространил на своей странице сообщение постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы. Он анонсирует "настоящую битву" впереди.

      Отметим, весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет проходить 8-12 апреля в Страсбурге. Среди главных вопросов повестки дня сессии делегаты планируют срочно рассмотреть бюджетный кризис в Совете Европы из-за неуплаты Россией финансовых взносов.

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      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия ПАСЕ
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