Германия выступила категорически против возвращения России в G8 из-за войны на Донбассе

Правительство Германии выступило против возвращения Российской Федерации в состав "Большой семерки".

Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что Россия была исключена из состава G8 за аннексию Крыма и войну на Донбассе, сообщают немецкие СМИ.

Важно: Трамп и Макрон договорились пригласить Путина в G8 в 2020 году, – CNN

"Обе ситуации сохраняются", – сказал Зайберт

Правительство Германии готово приступить к обсуждению включения РФ в состав "Большой восьмерки" лишь в случае изменений по урегулированию ситуации в Украине.

Ранее возвращение РФ в "Большую семерку" поддержал американский президент Дональд Трамп. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все зависит от того, как Кремль постарается "реанимировать" свои отношения с ЕС.

Между тем, глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев уже успел предложить добавить в международный клуб еще Индию и Китай.

Что такое "Большая восьмерка"?

Международный клуб, ранее объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.



Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российском Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.