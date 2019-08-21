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      Германия выступила категорически против возвращения России в G8 из-за войны на Донбассе

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото

      Правительство Германии выступило против возвращения Российской Федерации в состав "Большой семерки".

      Представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт отметил, что Россия была исключена из состава G8 за аннексию Крыма и войну на Донбассе, сообщают немецкие СМИ.

      Важно: Трамп и Макрон договорились пригласить Путина в G8 в 2020 году, – CNN

      "Обе ситуации сохраняются", – сказал Зайберт

      Правительство Германии готово приступить к обсуждению включения РФ в состав "Большой восьмерки" лишь в случае изменений по урегулированию ситуации в Украине.

      Ранее возвращение РФ в "Большую семерку" поддержал американский президент Дональд Трамп. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что все зависит от того, как Кремль постарается "реанимировать" свои отношения с ЕС.

      Между тем, глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев уже успел предложить добавить в международный клуб еще Индию и Китай.

      Что такое "Большая восьмерка"?
      Международный клуб, ранее объединявший Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Россию, США, Францию и Японию. Так же называют и неофициальный форум лидеров этих стран с участием Европейской комиссии, в рамках которого осуществляется согласование подходов к актуальным международным проблемам.

      Однако после аннексии Крыма Россия была подвергнута сокрушительной критике со стороны стран "Большой семерки" и формально исключена из списка G8. Так, в июне 2014 года не состоялась запланированная встреча G8 в российском Сочи. Вместо нее была проведена встреча G7 в Брюсселе.

      blog_ava
      Что означает для Украины возвращение Путина в G8
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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Новости России Аннексия Крыма большая семерка
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