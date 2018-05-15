05:48
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
  • суббота
    20°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Злой Одессит

Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?

757
Хайко Маас
Хайко Маас / bagnet.org

После того как США развернули решительное наступление на геополитической арене на Иран при поддержке Израиля, некоторым странам пришлось либо присоединится к Вашингтону, либо ему противостоять. И Германия в данном случае поступила как обычно, изрядно побрюзжав, дала заднюю.

Так, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже заверил, что Берлин не будет защищать свой бизнес в Иране.

Читайте также: Як Євросоюз протистоятиме економічному тиску США

То есть, грубо говоря, немецкие компании, работающие в Исламской Республике, делают это на свой страх и риск. Причем заверение это прозвучало после того как посол США в Берлине Ричард Гренелл обратился к немецким компаниям с призывом (требованием) вывести свой бизнес из Ирана.

Собственно, страсти вокруг Ирана разгораются не на шутку, но нас интересует не это, а то насколько серьезно Вашингтон прессингует своего европейского партнера по данному вопросу.

Привлекательный иранский рынок соблазнителен для франкфуртских акул, но вот ведь дела, санкции! И, как ни странно, проекция данной ситуации с легкостью переносится на другую страну-изгой – Россию. Наблюдая за тем, насколько быстро немцы сдают свои позиции в отстаивании интересов бизнеса в Иране, можно спрогнозировать, как быстро канет в лету пророссийский лоббизм в Бундестаге в случае ужесточения ограничений по отношению к РФ. Ведь ни для кого не секрет, что главным камнем преткновения санкций сейчас является газовая труба, за которую кремлевские лоббисты в Берлине отчаянно борются.

С другой стороны, сама фигура нового министра иностранных дел Германии, Хайко Мааса, пускай и выходца из СДПГ, представители которой исторически были лояльны России, источает довольно отчетливые русофобские флюиды. И если мировоззрение нового министра не поменяется под действием нефтегазовых паров, то можно считать, что иранская проба пера стала весьма успешным первым актом в кремлевской драме.

Читайте также: США заблокувало розслідування щодо сутичок в Секторі Гази

Автор: Злой Одессит
Теги: Новости политики Новости США Новости России Иран Санкции Публикации
Источник: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новости за 15 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 15 мая: обыск
15 мая, 22:29 Главные новости 15 мая: обыск "РИА Новости Украина" и открытие Крымского моста
370
Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
15 мая, 22:01 Германия сдает позиции по Ирану, но сдаст ли Россию?
Злой Одессит 757
Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
15 мая, 21:02 Врага видел в лицо, до них тут 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево
Катерина Петренко 496
Обыски в РИА
15 мая, 20:01 Обыски в РИА "Новости": кратко о причинах и последствиях
Євгенія Мазур 279
15 мая, 19:01 "Северный поток-2": России рано радоваться?
Інна Жолобович 955
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук