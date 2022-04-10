Да, в Киеве могут измениться названия пяти станций метро. Об инициативе переименования рассказал начальник "Киевского метрополитена" и депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский.

Кстати В Киеве возобновила работу станция метро "Берестейская"

Какие станции метро могут переименовать

  • "Дружбы народов"
  • "Площадь Льва Толстого",
  • "Берестейская",
  • "Минская",
  • "Героев Днепра".

Свои варианты предложила Лина Костенко

Украинская поэтесса Лина Костенко представила свои альтернативные названия для этих станций.

В частности, станцию ​​"Дружбы народов" она предлагает переименовать на "Единства Украины" или "Черная Гора", Берестейскую – на "Бучанскую" или "Бандеровскую", для станции "Героев Днепра" Костенко предлагает названия "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".

Альтернативные названия для всех 5 станций метро / фейсбук Лины Костенко

В то же время люди под сообщением Лины Костенко в фейсбуке также предлагают свои варианты:

  • "Чернобаевская";
  • "Ирпенская";
  • "Мариупольская";
  • И даже станция "Бориса Джонсона".

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