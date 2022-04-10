"Героев Украины", "Бандеровская": Лина Костенко предложила варианты новых названий метро в Киеве
Источник:фейсбук Лины Костенко
Из-за войны России против Украины власти планируют уменьшить количество названий, которые ассоциируются с государством-агрессором.
Да, в Киеве могут измениться названия пяти станций метро. Об инициативе переименования рассказал начальник "Киевского метрополитена" и депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский.
Кстати В Киеве возобновила работу станция метро "Берестейская"
Какие станции метро могут переименовать
- "Дружбы народов"
- "Площадь Льва Толстого",
- "Берестейская",
- "Минская",
- "Героев Днепра".
Свои варианты предложила Лина Костенко
Украинская поэтесса Лина Костенко представила свои альтернативные названия для этих станций.
В частности, станцию "Дружбы народов" она предлагает переименовать на "Единства Украины" или "Черная Гора", Берестейскую – на "Бучанскую" или "Бандеровскую", для станции "Героев Днепра" Костенко предлагает названия "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".
Альтернативные названия для всех 5 станций метро / фейсбук Лины Костенко
В то же время люди под сообщением Лины Костенко в фейсбуке также предлагают свои варианты:
- "Чернобаевская";
- "Ирпенская";
- "Мариупольская";
- И даже станция "Бориса Джонсона".
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