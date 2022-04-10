"Героев Украины", "Бандеровская": Лина Костенко предложила варианты новых названий метро в Киеве

Из-за войны России против Украины власти планируют уменьшить количество названий, которые ассоциируются с государством-агрессором.

Да, в Киеве могут измениться названия пяти станций метро. Об инициативе переименования рассказал начальник "Киевского метрополитена" и депутат Киевского городского совета Виктор Брагинский.

Кстати В Киеве возобновила работу станция метро "Берестейская"

Какие станции метро могут переименовать

"Дружбы народов"

"Площадь Льва Толстого",

"Берестейская",

"Минская",

"Героев Днепра".

Свои варианты предложила Лина Костенко

Украинская поэтесса Лина Костенко представила свои альтернативные названия для этих станций.

В частности, станцию ​​"Дружбы народов" она предлагает переименовать на "Единства Украины" или "Черная Гора", Берестейскую – на "Бучанскую" или "Бандеровскую", для станции "Героев Днепра" Костенко предлагает названия "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".

Альтернативные названия для всех 5 станций метро / фейсбук Лины Костенко

В то же время люди под сообщением Лины Костенко в фейсбуке также предлагают свои варианты:

"Чернобаевская";

"Ирпенская";

"Мариупольская";

И даже станция "Бориса Джонсона".

Вас может заинтересовать пресс-конференция Зеленского и Джонсона в Киеве: видео