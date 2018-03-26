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Герои мультсериала "Симпсоны" заговорили с закарпатским диалектом: смешное видео

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Анимационный сериал
Анимационный сериал "Симпсоны" / Фото из свободных источников

Популярный анимационный мультсериал "Симпсоны" озвучили на закарпатском диалекте. Авторы смешного видео назвали эпизод "Симпсоны из Чинадиево", что придало большего колорита.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале Munkach Bloggers, главные герои имеют несколько другие имена – вместо Гомера и Мардж перед зрителями предстают Морика и Золик.

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По сюжету жена отправляет мужа на заработки в Чехию. Забавная ситуация и еще смешнее перевод заставляют сторонников хохотать в течение нескольких минут просмотра. Другие же пользователи отметили, что не все слова закарпатского диалекта они поняли.

Смотрите видео эпизода мультсериала "Симпсоны" с закарпатским диалектом:

Теги: LifeStyle Курьезные новости Кино
Источник: 24 Канал
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