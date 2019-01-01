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      Герой или преступник: все, что нужно знать о Степане Бандере

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      Одни называют Степана Бандеру героем, другие – врагом и боятся даже после смерти. Третьи – вообще ничего о нем не знают.

      Ровно 110 лет назад в селе Старый Угринов на Прикарпатье родился Степан Бандера.

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      На малой родине о проводнике украинских националистов знают все – от большого до малого гордо зовут себя "бандеровцами".

      С детства мальчик был свидетелем разговоров о том, что Украина должна завоевать собственное государство. Ведь его отец был депутатом в парламент ЗУНР и капелланом Галицкой армии.

      Бандера герой Бандера
      Родной дом Степана Бандеры

      Местная жительница Оксана Полищук говорит: ее бабушка работала поварихой в семье Бандеры. Рассказывала, что все семеро детей священника – две дочери и пятеро сыновей – были хорошо воспитаны и грамотны. А вот Степан еще и отличался незаурядной смелостью.

      Я не знаю, сколько ему лет тогда было, бабушка рассказывала, что он выстроил несколько парней на белых конях, и все занимались. Они трюки делали, он смельчак такой был,
      – рассказала жительница Старого Угринова Оксана Полищук.

      Степан Бандера с детства отличался целеустремленностью, говорит директор Музея Бандеры, который в селе появился в 2000 году. В частности, из-за проблем со здоровьем Степана не хотели принимать в организацию "Пласт", однако парень таки добился своего.

      У него были проблемы с суставами. Однако это побудило Степана Бандеру развивать свое физическое здоровье. Он активно занимался спортом для того, чтобы все же вступить в Пласт. И с третьей попыткой ему это удалось реализовать,
      – подчеркнул директор Музея освободительной борьбы имени Степана Бандеры, Ярослав Коретчук.

      В экспозициях музея хранится посмертная маска Степана Бандеры, его личные вещи и ряд фотографий, в том числе, и семейных. А еще здесь есть удостоверение и документы на имя Stefan Popel, под которым проживал Бандера последние годы в Европе.

      Бандера УПА ОУН андерівці Бандера дитинство
      Семья Бандера

      Если в первые годы существования музея туристы в Угринов приезжали немного, то после бегства Януковича и военной эскалации на Донбассе, их существенно увеличилось.

      С началом войны мы начали очень часто сюда ездить. Много друзей из Центральной Украины, с Востока интересуются. Когда они приезжают к нам в гости, мы постоянно показываем им нашу историю,
      – сказала посетительница музея Леся Качурова.

      Однако знаковым в формировании Бандеры как националиста станет именно Львов. Сюда юный Степан приехал учиться в 1928 году. Поступил он тогда на полеводческо-лесной факультет Львовской политехники. Во время учебы во Львове Степан вступил в Организацию Украинских националистов. Впоследствии стал ее главой.

      Главной целью своей жизни Бандера считал обретение Украиной независимости. И практически реализовал мечту сначала Второй мировой,
      – прокомментировал историк Николай Посинович.

      На восьмой день войны 30 июня 1941 года во Львове ОУН провозгласила Акт восстановления государственности. Через несколько дней Бандеру уже допрашивали гитлеровцы. А потом упекли на три года в тюрьму. После войны лидер ОУН так и не смог вернуться на Родину. Из-за границы развернул антибольшевистскую деятельность.

      Фигура Бандеры очень мифологизирована мы не знаем его как борца за независимость, но знаем штампы, мифы которые бытуют в польской, русской, еврейской и немецких пропагандах,
      – добавил историк Посинович.

      Последние годы жизни Бандера провел в Мюнхене. В 1959 году Бандеру, по приказу Хрущева, убили. Агент выстрелил главе националистов в лицо струей раствора цианистого калия. Похоронили Бандеру в Мюнхене.

      А в его родном селе есть символическая могила. Рядом с домом-музеем установили крест, привезенный из Германии.

      Теги: История Новости Украины Новости Польши Новости Львова Степан Бандера
      Источник: 24 канал
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