17:49
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Артем Овдиенко

      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики

      703
      Снайпери на Євромайдані. Лютий-2014
      Снайпери на Євромайдані. Лютий-2014 / Фото з відкритих джерел

      20 лютого 2019 року – 5-ті роковини від дня розстрілів 106-ти Героїв Небесної Сотні і 5-та річниця від того моменту, як Україна завдяки їхній жертві стала іншою…

      Але якою вона стала? Чи стала Україна кращою? Та й взагалі – за що стояв Майдан, за що Герої Небесної Сотні поклали своїм життям?

      Ці дуже болючі питання ми регулярно самі собі ставимо, але зазвичай боїмося шукати відповіді. Бо вони можуть виявитися дуже гіркими. Але їх не можна уникати, адже відповіді ці допоможуть нам не змарнувати ту жертовність Героїв Небесної Сотні, які хотіли Україні кращої долі.

      Найважливіші статті про Євромайдан читайте тут

      Вони точно не хотіли жити у тій олігархічно-ментівській Україні, яку зацементував режим Януковича. А ще вони точно не хотіли жити в тій Україні, яка між Сходом та Заходом, між Росією та ЄС обирає Московію – з її "водкой, балалайкой і матрьошкой". З її Афганом, "діди ваєвалі" і "можєм павтаріть". З її поклонінням Леніну-Сталіну, які вбили голодоморами мільйони українців, з її лицемірними московськими попами та продажем братньому українському народу газу за потрійною ціною...

      Герої Небесної Сотні точно хотіли, щоб Україна з того всього вирвалася й перейнялася європейськими цінностями, правом вільно висловлювати думку, правом вільно виходити на протести, правом жити у вільній країні. Але все те суперечило російським цінностям і російським інтересам, суперечило бажанню Кремля і далі контролювати Україну – то ж саме через це росіяни вбили Героїв Небесної Сотні.

      Вам зараз, можливо здалося, що я максимально спростив ситуацію, обвинувативши в усьому Москву. Тому прошу хвилинку вашої уваги, щоб пояснити свою думку.

      Євромайдан: хроніка 20 лютого – дивіться відео 

      Дивіться, більшість з Небесної Сотні загинули протягом трьох найкривавіших днів Революції Гідності у протистояннях із українським "Беркутом". Але мало не п’ять десятків із них були вбиті 20 лютого на вулиці Інститутській, і полягли там від куль снайперів. Але що то були за снайпери? Чому вони відкривали вогонь по беззбройних українцях, які їм абсолютно нічим не загрожували? Чому цілили у голови, шиї та груди, чому вбивали? Якби хотіли лише зупинити, то з тієї відстані та з тією оптикою легко могли б поцілити у кінцівки...

      Більше того. Скажіть мені: навіщо взагалі було 20 лютого, коли все фактично вже вщухло, якимось снайперам відкривати вогонь? Навіщо вони це зробили, за чиїм наказом, кому це могло бути вигідним? Так от: я не бачу інших пояснень, окрім тих, що вбивали українців на Інститутській російські снайпери за наказом Путіна.

      Адже дивіться: 20 лютого було оголошено днем перемир’я та жалоби. Й заворушення попередніх днів фактично зійшли нанівець – усе свідчило про швидке завершення протистоянь: "тітушки" з Маріїнського парку розбіглися, СБУ відмовилася влаштовувати в Києві контртерористичну операцію, ВВ-шники готувалися складати щити й здаватися, Янукович усе те знаючи та під тиском іноземних послів готувався й собі складати повноваження й оголошувати перевибори...

      Звісно, Путіна такий результат не влаштовував. Він не міг дозволити Майдану перемогти, адже це означало б втратити Україну, яка хотіла підписання угоди про асоціацію з ЄС, а не членства у Митному Союзі з Росією. Більше того, Путін не міг допустити перемоги Майдану, адже це був би дуже поганий приклад росіянам, які й собі могли б через вуличні протести зажадати змін на краще.

      Саме тому я абсолютно певен, що це Путін наказав не допустити мирного завершення київського Євромайдану, саме тому він і наказав своїм снайперам стріляти по мирним протестувальникам. Усе заради того, щоби сталася чергова ескалація, щоби замазати Януковича кров’ю і таки примусити застосувати для розгону демонстрантів армію.

      І наостанок ще один доказ того, що на Інститутській українців вбивали росіяни. Дивіться, в той день, 20 лютого, міліціонери роздали "тітушкам" близько тисячі автоматів Калашникова та бойові набої – це відомий і доведений факт. Утім, ані українські міліціонери, ані українські "тітушки" так і не наважилися застосували автомати проти співгромадян – хоча напевно кожен із нас чудово розуміє, що з такою кількістю автоматичної зброї втопити Майдан у крові можна було протягом лічених хвилин. Але українці по українцях з бойової зброї стріляти не стали, а от в російських снайперів на Інститутській таких сентиментів не було…

      18 лютого 2014 року: найстрашніший день Євромайдану

       19 лютого 2014 року: Львівська сотня – маленьке диво, завдяки якому вистояв Майдан

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      67414
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Евромайдан Новости политики Публикации
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      сегодня , 17:30 Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      Артем Овдієнко 703
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      сегодня , 08:57 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер
      сегодня , 16:03 Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер
      Наталя Сколоздра 147
      Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      сегодня , 14:10 Клим Чурюмов: украинский астроном-счастливчик, открытия которого могут спасти мир
      Женя Котик 161
      Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      сегодня , 13:00 Кандидати, які обіцяють мир, хочуть "здати" Україну агресору
      Леонід Остальцев 385
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук