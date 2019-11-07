Герус рассказал, существует ли война между Коломойским и Ахметовым

Между олигархами Коломойским и Ахметовым все достаточно нейтрально и спокойно. У них, действительно, есть разные заинтересованности, однако это не значит, что между ними война.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия".

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По его словам, разные интересы олигархов нельзя интерпретировать как войну.

Почему считают, что между Коломойским и Ахметовым война Считают, что между олигархами Коломойским и Ахметовым война, потому что у них разные заинтересованности. Коломойский заинтересован в том, чтобы электричество было более дешевым для своего завода ферросплавов. Ахметову интересно полностью противоположное, так как он как раз и генерирует энергетику.

"Смотрите, вашей студии также интересно, чтобы электричество было дешевле. Но это же нельзя интерпретировать как войну, например, акционера этого канала с Ахметовым", – сказал Герус.

Я, кстати, не вижу, чтобы "1+1" или эта медиагруппа как-то активно освещала ситуацию и роль Рината Ахметова в отрицательном свете роль или компании ДТЭК. Как по мне, там все так нейтрально и спокойно. Ничего такого особенного я сейчас не вижу,

– пояснил нардеп от "Слуги народа".

Вместо этого, он отметил, что медиа Ахметова все же хотят свести все к тому, что Коломойский против него.

"Сама группа Ахметова очень активно – я вижу по медиамониторингу – вкладывается в медиа, и я "очень рад", что и обо мне показывают фильмы, и я в сюжеты новостей попадаю. Они хотят эту игру свести к тому, что это Коломойский против Ахметова. Это не совсем так", – отметил Герус.

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Также он добавил, что, действительно, предприятия Коломойского являются крупными потребителями электроэнергии.

Они все вместе совокупно потребляют примерно 4%. Остальное – это не Коломойский. В Украине, например, самый большой потребитель электроэнергии – это "АрселорМиттал Кривой Рог", одиночный самый крупный завод-потребитель электроэнергии. И это, кстати, иностранная инвестиция,

– рассказал Герус.