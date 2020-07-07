Нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что команда экс-главы НБУ Якова Смолия – это профессионалы, однако они должны находить баланс между стабильностью национальной валюты и потребностями украинской экономики.

Нового же главу НБУ должны избрать уже на следующей неделе. Об этом Гетманцев рассказал в комментарии 24 каналу.

Важно Требовали "хотелки": Смолий рассказал, кто давил на него через инфляцию и курс гривны

Кто будет главой НБУ

Нардеп отметил, что не является кандидатом на пост главы центробанка, однако не ответил, предлагал ли ему эту должность Зеленский.

"Я не буду отвечать на вопрос, предлагал или нет. Я скажу только, что я не рассматриваю себя как кандидата на должность главы НБУ. Я считаю, что это должен быть банкир с опытом работы в банковской системе. Это должен быть человек с практическим опытом", – подчеркнул Гетманцев.

Также он добавил, что нового главу НБУ назначат до конца этой сессии, то есть – на следующей неделе. "У нас просто нет другого выхода. Мы понимаем, что глава НБУ – это стабильность банковской системы, залог понятной для рынка монетарной политики", – сказал нардеп.

По его словам, кандидатура будет внесена Зеленским. Сейчас же продолжаются консультации. Гетманцев пояснил, что знает список, однако не может его озвучить. На вопрос, станет ли председателем Рожкова, отметил следующее:

"Рожкова? Нет, я думаю, это не тот случай, хотя она действительно профессиональный человек, я ее очень уважаю", – сказал председатель комитета.

Справка. Сейчас обязанности главы НБУ исполняет первый заместитель Смолия – Екатерина Рожкова.

На вопрос о Кирилле Шевченко Гетманцев тоже не дал точного ответа, однако и не сказал, что эта кандидатура не рассматривается.

"Вот видите, вы хотите вывести меня на ответ, который я не хочу вам давать. Я лично Кирилла Шевченко уважаю как профессионала", – сказал нардеп.

Справка. Среди наиболее вероятных кандидатов на должность нового главы НБУ – Кирилл Шевченко, председатель правления "Укргазбанка".

О заявлении Смолия

Что касается отставки Смолия, то Гетманцев подчеркнул, что, по его мнению, очень много вопросов к заявлению о встрече с президентом.

"Прежде всего, на заседании ВРУ, когда он отчитывался о своей работе и рассматривался вопрос отставки, депутаты чуть ли не допрашивали его. Они несколько раз задавали вопрос – в чем заключается политическое давление. Ничего Смолий не ответил об общении с президентом, и что то согласовывал ему какую-то отставку. Второй вопрос – а зачем он задает вопрос президенту, писать ли ему заявление? Это что, какая-то процедура, урегулированная НБУ?" – отметил Гетманцев.

Что известно о разговоре Смолия и Зеленского

Экс-глава Нацбанка свое увольнение согласовывал с президентом. Яков Экс-глава Нацбанка свое увольнение согласовывал с президентом. Яков Смолий в интервью изданию "Левый берег" рассказал, что 30 июня имел встречу с президентом. И во время этого разговора понял, что должен спросить у главы государства, должен ли уволиться. По словам Смолия, Владимир Зеленский ответил: "да". Бывший глава центробанка подчеркнул, что сообщил об отставке сразу 1 июля, чтобы Рада смогла избрать нового главу до каникул. И что президент надеялся утвердить преемника Смолия тоже сразу – то есть на прошлой сессионной неделе. Напомним, что Яков Смолий заявил, что покидает должность из-за систематического политического давления на банк.

О претензиях к Смолию

По словам Гетманцева, команда Смолия – очень профессиональная. "Это команда, которая выполняет задачи, стоящие перед НБУ, так, как она их видит. Но выполняет очень профессионально", – сказал нардеп.

Однако, отметил Гетманцев – Нацбанк не должен существовать в вакууме.

"НБУ должен понимать, что одна из целей деятельности – это содействие росту экономики. Да, действительно, это не должно вредить ценовой стабильности. Но НБУ каждый день должен искать и находить баланс между ценовой стабильностью, стабильностью национальной валюты и потребностями украинской экономики", – подытожил Гетманцев.

Смотрите видео: Гетманцев объяснил, в чем заключались претензии к Смолию