18:26
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК

      Гетманцев признал необходимость серьезной корректировки законопроекта №1210

      45 Читати новину українською
      Даниил Гетманцев
      Даниил Гетманцев / ua.interfax.com.ua

      Нормы, предложенные законопроектом №1210 являются гораздо более суровыми, чем должны быть.

      Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает корреспондент Минпрома.

      "Мы согласны с бизнесом и с экспертами – приблизительно наполовину законопроект должен быть обновлен в части предложенных норм", – сказал он.

      По словам Д.Гетманцева, законопроект будет существенно откорректирован, начиная от ставок рентных платежей на добычу железной руды и заканчивая BEPS.

      Глава комитета также сообщил, что ко второму чтению в законопроект будет внесена правка относительно повышения рентных платежей на добычу марганцевых руд.

      "Если мы сегодня примем законопроект, то у нас будет две недели на внесение правок, а потом еще время на их обсуждения", – сказал он.

      Как сообщалось, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-68% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

      Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

      blog_ava
      Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
      сегодня
      2552
      Теги: Налоги Налоговый кодекс Бизнес
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      сегодня , 18:00 Ахметов боїться переділу активів і шукає ключ до серця Зеленського
      Сергій Лещенко 53
      Авария Ан-12 под Львовом: впечатляющие видео спасательной операции (18+)
      сегодня , 14:03 Авария Ан-12 под Львовом: впечатляющие видео спасательной операции (18+)
      Василь Денисюк 721
      Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      сегодня , 17:30 Відставка Волкера: ким він був для України та як хотів вирішити війну на Донбасі
      Віталій Дейнега 45
      Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      сегодня , 17:00 Не бросайте нас, мы любим Украину и не хотим "русского мира", – воспоминания об осени 2014-го
      Повернись живим 500
      Новые члены ЦИК: что о них известно
      сегодня , 16:30 Новые члены ЦИК: что о них известно
      Вероніка Климська 394
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук