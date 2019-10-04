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      "Гетманцев заблуждается": финансовый директор "Метинвеста" о законе 1210

      36 Читати новину українською
      "Метинвест"
      "Метинвест" / focus.ua

      В Украине далеко не самое низкое налогообложение на добычу руды, как об этом заявляет глава налогового комитета Даниил Гетманцев

      Об этом заявила финансовый директор группы "Метинвест" Юлия Данкова в интервью Обозревателю.

      "Гетманцев либо заблуждается, потому что не разбирается в предмете либо просто хочет так говорить. Если брать ставку 8,8% (применяется в Украине, – Ред.), то, например, в России она равна 4,8%, в Казахстане 2,8%, в Южной Африке от 1% до 7%. При этом, понятие "ставка" ни с чем не сопоставимо. Если апеллировать более правильными терминами – нагрузка на отрасль или налоговые отчисления в сравнении с коммерческой прибылью – то сейчас среди девяти крупных добывающих железную руду стран Украина находится посередине, на третьем месте с конца", заявила Данкова.

      Также эксперт рассказала, что налогообложение ниже не только в России, а и в Китае.

      Лучше обстоят дела у России (то есть они уже вдвое ниже облагаются налогом, а они наши конкуренты) и у Китая. То есть у тех стран, которые добывают руду, похожую на нашу. У них налоговые отчисления ниже, 
      – заявила Данкова.

      Как сообщалось, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

       

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги Металлургия
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