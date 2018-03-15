GfK Ukraine: большинство опрошенных "за" контроль и высокую цену лицензии для операторов лотерей

77% респондентов выступают за жесткий контроль операторов лотерей со стороны государства. 67% опрошенных считают, что операторы обязаны платить высокую цену за государственную лицензию, которая дает право проводить лотереи.

Также большинство опрошенных (67%) считает, что оператором лотерей должны быть только те компании, которые имеют многолетний опыт работы на рынке и хорошую репутацию.

При этом 86% опрошенных отметили, что государство должно гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты выигрышей.

Таковы данные опроса жителей Киева относительно их отношения к азартным играм на деньги, осуществленный компанией GfK Ukraine в марте 2018 года.

По данным GfK Ukraine, за последние 5 лет каждый пятый киевлянин (21%) хотя бы один раз играл в азартную игру на деньги. 14% играли в лотерею, 4% – в карты и столько же делали ставки у букмекеров, а 2%, отвечая на вопрос социологов, отметили, что играли на игровых автоматах и ​​в интернет-казино.

11% киевлян заявили, что хотели бы играть в лотереи в будущем, а принять участие в других азартных играх выразили желание меньше 3%.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка является репрезентативной по полу и возрасту, максимальная погрешность – 2,6%. Опрос проводился методом компьютеризированного телефонного интервью с звонками на номера мобильных телефонов.