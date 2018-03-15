22:13
15 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-5°C
3°C -5°C
  • пятница
    -1°C -9°C
  • суббота
    -6°C -9°C
  • воскресенье
    -8°C -19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина
Вєсті Кремля
08:54, сегодня
Вести. UA. Коварный план Савченко. Шапка Порошенко
Вєсті.UA
21:22, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, 12 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ЕВГЕНИЙ БАКУЛИН ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

GfK Ukraine: большинство опрошенных "за" контроль и высокую цену лицензии для операторов лотерей

80 Читати новину українською
Лотерея
Лотерея / geek-nose.com

77% респондентов выступают за жесткий контроль операторов лотерей со стороны государства. 67% опрошенных считают, что операторы обязаны платить высокую цену за государственную лицензию, которая дает право проводить лотереи.

Также большинство опрошенных (67%) считает, что оператором лотерей должны быть только те компании, которые имеют многолетний опыт работы на рынке и хорошую репутацию.

При этом 86% опрошенных отметили, что государство должно гарантировать добропорядочность операторов лотерей и выплаты выигрышей.

Таковы данные опроса жителей Киева относительно их отношения к азартным играм на деньги, осуществленный компанией GfK Ukraine в марте 2018 года.

По данным GfK Ukraine, за последние 5 лет каждый пятый киевлянин (21%) хотя бы один раз играл в азартную игру на деньги. 14% играли в лотерею, 4% – в карты и столько же делали ставки у букмекеров, а 2%, отвечая на вопрос социологов, отметили, что играли на игровых автоматах и ​​в интернет-казино.

11% киевлян заявили, что хотели бы играть в лотереи в будущем, а принять участие в других азартных играх выразили желание меньше 3%.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка является репрезентативной по полу и возрасту, максимальная погрешность – 2,6%. Опрос проводился методом компьютеризированного телефонного интервью с звонками на номера мобильных телефонов.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук