ГФС тормозит возмещения НДС: будто спущен на места циркуляр делать это любой ценой, – Южанина

В январе, как и в декабре прошлого года, ГФС латала "дыры в бюджете", продолжая тормозить процессы возмещения НДС путем назначения проверок по надуманным поводам.

Похоже, что теперь это будет происходить на постоянной основе, а система автоматического возмещения будет разрушена. Такое мнение высказала народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, говорится в статье 112.ua "Государство пошло против бизнеса Почему задержания с возвратом НДС теряют экономику".

В январе ситуация с возмещением НДС не улучшилась. ГФС продолжает назначать массовые проверки для подтверждения сумм возмещений НДС, хотя эта практика противоречит нормам действующего законодательства, говорит Южанина: "Создается впечатление, что налоговым органам на местах спущен сверху циркуляр: любыми методами тормозить процессы возмещения и подтверждать суммы проверками. И очень похоже, что у нынешних руководителей налоговой такая практика переходит в постоянную и будет на постоянной основе".

По словам Южаниной, "именно во избежание ручного регулирования и, соответственно, возможной в таких случаях потенциальной коррупции и вводили практику электронного администрирования НДС, которую сейчас в корне разрушают. Эту систему вводили именно для того, чтобы возврат НДС был осуществлен ​​в автоматическом режиме". Нардеп сообщила, что только из Черниговской области поступило 110 обращений от предпринимателей из разных сфер деятельности, которым возмещение НДС тормозится в связи с проверками.

Для небольших и средних компаний, которые столкнулись с проблемой, вопрос возврата НДС является вопросом жизни и смерти – наличия или отсутствия оборотных средств. "Эти компании не имеют запаса финансовой прочности, и подобные ситуации могут действительно привести к краху", – рассказала Южанина.

Отмечается, что аграрии столкнулись с проблемой невыплаты возмещения НДС накануне посевной компании, когда они традиционно должны закупать семена, удобрения, топливо. В неофициальных беседах представители отрасли говорят, что, если компаниям продолжат задерживать выплаты, с рекордными урожаями зерна можно будет распрощаться, посевная будет сорвана.

Южанина считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит обратить внимание и отреагировать на ситуацию с несистематической выплатой НДС. "Надеюсь, что президент в курсе нововведений, которые продвигает и одобряет его команда, и если такие действия окажутся неправильными, точнее, даже губительными для бизнеса, то он должен мгновенно реагировать на ситуацию и исправлять ее", – сказала она.

Опрошенные эксперты считают, что такая ситуация приведет к проблемам в экономике, а это потом скажется и на рейтингах главы государства.