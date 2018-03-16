ГФС временно прекратит работу Единого реестра налоговых накладных
20 марта 2018 года в 23:00 будет временно прекращена работа Единого реестра налоговых накладных и некоторых электронных сервисов для плательщиков налога на добавленную стоимость в ИТС "Электронный кабинет".
Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.
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Причина прекращения работы – проведение технологических и регламентных работ в автоматизированных системах ГФС.
Функционирование ЕРНН и электронных сервисов будет восстановлено после завершения технических работ, но не позднее 10:00 22 марта 2018, пообещали фискалы.
Источник: 24 Канал
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