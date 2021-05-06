Жуткая гибель 2 мужчин в Черкасской области: отца подозревают в убийстве сына
В Черкасской области погибли 2 человека. Вскрытие тел показало, что 34-летнего сына задушили, а 58-летний отец – умер от утопления. Обоих нашли в автомобиле на дне водоема.
Источник:Нацполиция
Судебно-медицинские эксперты не обнаружили на телах видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти. Причины смерти установила уже экспертиза во время вскрытия.
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Тела мужчин находились в воде почти 3 суток. Трагедия произошла 30 марта в селе Ташлык, Черкасской области. Погибшие отец и сын – жители Смелы.
"Уехали навсегда"
О пропаже родных заявила жена. Она рассказала, что еще 28 марта ее муж и сын выехали на автомобиле в Ватутино, Звенигородского района. Уже вечером связь с ними оборвалась.
Жена получила от мужа последнее сообщение: "Прощай, мы уехали навсегда".
После заявления полицейские начали обследовать лесные насаждения, соседние населенные пункты и другую территорию. Впоследствии нашли тела в водоеме. "В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается погибший 58-летний мужчина", – отметили правоохранители.
Следствие по делу завершено.
Полицейские нашли пропавших отца и сына мертвыми: смотрите видео
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