В Черкасской области погибли 2 человека. Вскрытие тел показало, что 34-летнего сына задушили, а 58-летний отец – умер от утопления. Обоих нашли в автомобиле на дне водоема.

Судебно-медицинские эксперты не обнаружили на телах видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти. Причины смерти установила уже экспертиза во время вскрытия.

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Тела мужчин находились в воде почти 3 суток. Трагедия произошла 30 марта в селе Ташлык, Черкасской области. Погибшие отец и сын – жители Смелы.

"Уехали навсегда"

О пропаже родных заявила жена. Она рассказала, что еще 28 марта ее муж и сын выехали на автомобиле в Ватутино, Звенигородского района. Уже вечером связь с ними оборвалась.

Жена получила от мужа последнее сообщение: "Прощай, мы уехали навсегда".

После заявления полицейские начали обследовать лесные насаждения, соседние населенные пункты и другую территорию. Впоследствии нашли тела в водоеме. "В совершении уголовного преступления обоснованно подозревается погибший 58-летний мужчина", – отметили правоохранители.

Следствие по делу завершено.

Полицейские нашли пропавших отца и сына мертвыми: смотрите видео