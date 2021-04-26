В Одесской области в Белгород-Днестровском районе 25 апреля обнаружили тела 4 человек. Все они были в заброшенном колодце. Правоохранители классифицировали их гибель как несчастный случай.

Тела погибших обнаружили у одного из сел Плахтиивской обьеданои общины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Следственные действия продолжаются. Предыстория В Одесской области в заброшенном колодце нашли тела 4 человек Какие появились дополнительные детали в этом деле Как сообщили 24 каналу в полиции, тела погибших начали искать из-за того, что к правоохранителям обратились родственники одного из погибших.

По предварительной информации, все четверо молодых людей праздновали день рождения.

Местные жители сообщили, что в последний раз их видели рядом с тем заброшенным колодцем.

Полицейские совместно с ГСЧС достали тела трех мужчин и женщины в возрасте от 23 до 35 лет.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "несчастный случай".

В пресс-службе полиции добавили, что открыли производство из-за массовой гибели людей, однако во время осмотра тел признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следователи продолжают выяснять подробности этого инцидента и ожидают результатов судмедэкспертизы. Как мчс доставали тела погибших: видео