Демонстрирует варварскую сущность, – в Кремле отреагировали на убийство генерала Москалика

В пятницу, 25 апреля, в Подмосковье взорвали автомобиль, в результате чего погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил России Ярослав Москалик. В Кремле впервые прокомментировали инцидент.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Дело передали для расследования в центральный аппарат следственного комитета страны-агрессора.

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Что говорят в Кремле

Представительница российского МИД Мария Захарова заявила об основаниях полагать, что к убийству генерал-майора Москалика якобы причастны спецслужбы Украины. По ее словам, если так называемое расследование подтвердит "украинский след", это "снова продемонстрирует варварскую сущность Киева".

Киев в очередной раз показал свою сущность,

– прокомментировал подрыв автомобиля пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков.

Отметим, Москалик стал 10-м российским генералом, который погиб после начала полномасштабного вторжения.

Причиной взрыва около 10:40 в городе Балашиха, по предварительным данным, стала детонация самодельного устройства, установленного рядом с газооборудованием автомобиля. В тот момент военный якобы выходил из подъезда своего дома.