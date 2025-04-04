Взрыв в Днепре признали терактом: есть три версии, почему погиб Юрий Федько

Утром 4 апреля в Днепре прогремел взрыв. Полиция сообщила, что взорвалось авто с местным чиновником и его женой. Теперь стало известно, что происшествие квалифицировали как теракт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию и прокуратуру.

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Для расследования преступления создали совместную со всеми правоохранительными структурами следственную комиссию.

На оперативном совещании было определено три основные версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность потерпевшего,

– говорится в заметке полиции.

Взрыв в Днепре 4 апреля – это теракт

Сначала полиция не называла имя пострадавшего. СМИ предположили, что это Юрий Федько – глава Левобережной администрации Днепра.

То, что ранен именно этот чиновник, подтвердила его заместитель Ольга Козлова. Она сообщила, что мужчина в реанимации. Пострадала и его жена.

Позже в полиции написали, что через несколько часов после взрыва чиновник умер в больнице. Открыли уголовное производство по статье о террористическом акте.

Фото с места теракта в Днепре 4 апреля / Нацполиция

"Мужчина вместе с женой в момент взрыва находился в салоне автомобиля. В результате теракта чиновник погиб. Его жена получила телесные повреждения, сейчас она находится в больнице", – привели данные в прокуратуре.

Правоохранители осмотрели место происшествия, собрали вещественные доказательства. Продолжается комплекс следственных и оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и его раскрытия.