Гибель мэра Кривого Рога Павлова: что о нем известно

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на Днепропетровщине 15 августа. Политик был главой города с 2020 года.

Предварительно известно, что у Павлова было ружье. Убитым политика нашли на веранде собственного дома.

К теме Мэра Кривого Рога Павлова нашли застреленным: полиция открыла уголовное дело

Начинал свой путь с работы на комбинате

Родился Константин Павлов в Кривом Роге 12 января 1973 года. Известно, что семья была небогатой. Отец работал на производственном объединении "Кривбассруда", а мать была кассиром в почтамте.

Будущий политик в 1992 году окончил местный техникум по специальности электрослесарь. Затем учился на экономиста в Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) и на менеджера организаций в Открытом Международном университете Великобритании ЛИНК.

В 1992 году он устроился работать электрослесарем на местный Южный горно-обогатительный комбинат.

В 90-х годах Павлов ушел в бизнес

В 1996 году Константин Павлов стал заместителем директора "Кривбассконсалтинга", с 1998 года – уже его директором.

В 1999 году становится заместителем начальника отдела сбыта и внешнеэкономической деятельности в управлении Южного горно-обогатительного комбината. Вероятно именно тогда он начинает сотрудничать с Александром Вилкулом.

С 2002 года – первый заместитель директора и исполнительного директора Криворожского сурикового завода.

В начале двухтысячных присоединяется к "Партии регионов"

В 2005 году Константин Павлов становится членом "Партии регионов". Через год получает должность первого заместителя городского главы Кривого Рога.

Тогда же его избирают депутатом Днепропетровского областного совета, а в 2010 – главой постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства областного совета. В 2006 – 2010 годах председателем Днепропетровской областной рады V созыва был как раз Юрий Вилкул.

В 2010 году возглавляет Криворожскую городскую организацию "Партии регионов".

Попадает в Верховную Раду

В 2012 году становится нардепом 7-го созыва от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 31.

Впоследствии в 2014 году попадает в Раду как самовыдвиженец. После этого присоединяется к фракции "Оппозиционный блок".

В 2014 году Константин Павлов голосовал за диктаторские законы 16 января, которые усиливали защиту судей и правоохранителей и ввели уголовную ответственность за клевету.

В 2015 году также отметился кнопкодавством, о чем сообщало Hromadske.

Константин Павлов "кнопкодавил" на месте Дмитрия Добкина: смотрите видео

В 2018 году он голосовал против Закона о признании украинского суверенитета над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

. Это закон , который признавал Россию оккупантом и страной-агрессором и возлагал на нее юридическую и материальную ответственность за то, что происходит на оккупированной части Донбасса.

В 2019 году пытался пройти на парламентских выборах в Верховную Раду как самовыдвиженец, однако ему не удалось.

До 2020 года был советником вышеупомянутого Юрия Вилкула в исполкоме Криворожского горсовета.

В 2020 году стал "сенсацией" на выборах мэра Кривого Рога

В 2020 году партия "ОПЗЖ" объявила Константина Павлова кандидатом в мэры Кривого Рога. Его в первом туре поддерживало всего 9,6% избирателей. Во второй тур проходили Юрий Вилкул и представитель "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Однако ситуация кардинально изменилась, когда Вилкул заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-заместителя Константина Павлова.

Именно так Павлов получил 56,96% голосов, а "слуга" Шевчик – всего 40,50%.

Павлов на посту мэра Кривого Рога

Согласно декларации , Константин Павлов указал, что владеет земельным участком и домом в селе Вольное, двумя квартирами в Кривом Роге, часами Continent и Ulysse Nardin. Также пользовался авто Toyota Higlander, которое зарегистрировано на жену Елену Павлову.

Среди последних сообщений Константина Павлова традиционные сообщения о ремонте лифтов, обновление лаборатории инфекционной больницы, ремонт дороги. То есть политик не писал об угрозах.

Однако в партии "ОПЗЖ" убеждены, что мэра Кривого Рога Константина Павлова убили. Такое мнение высказал в частности Вадим Рабинович.

Что известно о гибели Константина Павлова