Гибель пресс-секретаря ГСЧС и ветерана в Днепре: у прокуратуры есть 2 версии

Полиция рассматривает 2 версии гибели Дарьи Гречищевой и Алексея Кавлака при взрыве авто в Днепре. Произошедшее квалифицировали как теракт.

Взрыв мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших. Об этом сообщил заместитель председателя областной прокуратуры Александр Савенко.

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Активная гражданская позиция

Прокурор отметил, что спикер ГСЧС и ветеран имели активную гражданскую позицию.

Они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались достаточно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС,

– подчеркнул Савенко.

Могли быть неприязненные отношения с определенными людьми

У следователей есть еще одна версия. В частности, автомобиль могли взорвать из-за "неприязненных отношений определенного круга лиц с этими людьми".

Савенко добавил, что следствию нужно "глубоко и детально разобраться с лицами, которые могут быть причастны к взрыву. Однако чиновник не уточнил, о ком говорится. Говорит о "тайне следствия".

Что известно о взрыве авто в Днепре

В Днепре 15 сентября взорвался автомобиль Nissan Primera. Это произошло на проспекте Богдана Хмельницкого.

В машине находились два человека: пресс-секретарь ГСЧС на Днепропетровщине Дарья Гречищева и ветеран и инструктор тактической медицины Алексей Кавлак.

В СБУ заявили, что расследуют дело как террористический акт.

СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство.