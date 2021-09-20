Гибель пресс-секретаря ГСЧС и ветерана в Днепре: у прокуратуры есть 2 версии
Источник:"Сегодня"
Полиция рассматривает 2 версии гибели Дарьи Гречищевой и Алексея Кавлака при взрыве авто в Днепре. Произошедшее квалифицировали как теракт.
Взрыв мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших. Об этом сообщил заместитель председателя областной прокуратуры Александр Савенко.
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Активная гражданская позиция
Прокурор отметил, что спикер ГСЧС и ветеран имели активную гражданскую позицию.
Они были волонтерами, они были инструкторами-парамедиками и занимались достаточно активной деятельностью. Неоднократно находились в зоне ООС,
– подчеркнул Савенко.
Могли быть неприязненные отношения с определенными людьми
У следователей есть еще одна версия. В частности, автомобиль могли взорвать из-за "неприязненных отношений определенного круга лиц с этими людьми".
Савенко добавил, что следствию нужно "глубоко и детально разобраться с лицами, которые могут быть причастны к взрыву. Однако чиновник не уточнил, о ком говорится. Говорит о "тайне следствия".Обратите внимание! Криминалист Валерий Кур назвал 2 основные, по его мнению, версии взрыва автомобиля в Днепре: криминальные разборки и действия агрессора.
Что известно о взрыве авто в Днепре
- В Днепре 15 сентября взорвался автомобиль Nissan Primera. Это произошло на проспекте Богдана Хмельницкого.
- В машине находились два человека: пресс-секретарь ГСЧС на Днепропетровщине Дарья Гречищева и ветеран и инструктор тактической медицины Алексей Кавлак.
- В СБУ заявили, что расследуют дело как террористический акт.
- СМИ предположили, что это могло быть заказное убийство.