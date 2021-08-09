Гибель ребенка в аквапарке Днепра: у полиции 2 версии

9 августа 2021 , 13:56
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Источник:

"Днепр Оперативный"

В Днепровском аквапарке Happy Day 8 августа погиб ребенок. Правоохранители рассказали новые детали этой трагедии.

Оказалось, что ребенок находился там с мамой и крестным отцом. Сейчас есть 2 версии, что стало причиной смерти.

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Полиции нужно видео с камер

Правоохранителям сообщили, что мальчик прыгнул и ему стало плохо. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию, следователем нужно получить видео с камер наблюдения.

Тогда уже мы будем говорить о том, действительно ли ему стало плохо или он утонул. Также мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти и возможных телесных повреждений,
– сообщили в полиции Днепропетровщины.

В этот момент мать мальчика была на территории аквапарка. Однако она на время отошла от места, где произошла трагедия.

А крестный ребенка тогда пошел искать спасательный жилет, чтобы ребенок мог купаться в бассейне. В комментарии 24 каналу в полиции Днепропетровщины рассказали, что уже открыли уголовное производство. Пока это событие расследуют как несчастный случай.

Аквапарк после этого закрыли

На следующий день после инцидента на странице Happy Day в фейсбуке сообщили, что аквапарк закрыли на санитарный день. Его откроют только 10 августа.

Что было известно ранее

  • Умерший был жителем Новомосковского района Днепра.
  • Мальчика долго не пускали в воду, он не умел плавать.
  • Для прыжка он дождался момента, когда будет без присмотра.
  • Очевидцы сообщили, что мать ребенка в момент трагедии была на баре.
  • Она пришла пьяной и начала кричать, что они больше не придут в этот аквапарк.
  • Ребенка пытались спасти 40 минут.
  • Все это время вокруг стояла толпа детей.
Автор: Олександр Марчак