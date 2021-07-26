Смерть 4-летнего после падения на фонтане в Днепре: матери грозит тюрьма
Источник:УНІАН
Правоохранители открыли уголовное производство относительно смерти 4-летнего мальчика, который 23 июля смертельно травмировался на фонтане в Днепре. Теперь матери умершего грозит заключение.
Об этом сообщили 26 июля. Также медики рассказали, почему малыша не удалось спасти.
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Почему умер ребенок
Правоохранители расследуют этот случай, как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Если вину матери смогут доказать в суде, она проведет за решеткой до 5 лет.
Заведующий отделением реанимации областной детской больницы Сергей Егоров рассказал, что состояние ребенка было крайне тяжелым. Мальчику в течение 8 часов делали операцию.
С одной стороны это было механическое повреждение вследствие падения на саму трубу. Это повреждение промежности. Кроме этого, гидроудар струи фонтана нанес многочисленные повреждения внутренним органам,
– сказал медик.
Коротко о гибели ребенка
- 23 июля на фонтане сквера Прибрежный упал и травмировался ребенок.
- Мальчика госпитализировали и пытались спасти более суток.
- Однако это было безрезультатно и 25 июля стало известно, что пострадавший умер.
- Впоследствии в сети обнародовали видео с моментом падения ребенка.
- Там виден также момент прибытия скорой помощи.
- 26 июля журналисты показали, как выглядит этот фонтан.
- После трагедии там даже не установили табличку об опасности.
- Поэтому люди продолжают купаться и бегать по конструкции.