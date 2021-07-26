Смерть 4-летнего после падения на фонтане в Днепре: матери грозит тюрьма

Правоохранители открыли уголовное производство относительно смерти 4-летнего мальчика, который 23 июля смертельно травмировался на фонтане в Днепре. Теперь матери умершего грозит заключение.

Об этом сообщили 26 июля. Также медики рассказали, почему малыша не удалось спасти.

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Почему умер ребенок

Правоохранители расследуют этот случай, как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Если вину матери смогут доказать в суде, она проведет за решеткой до 5 лет.

Заведующий отделением реанимации областной детской больницы Сергей Егоров рассказал, что состояние ребенка было крайне тяжелым. Мальчику в течение 8 часов делали операцию.

С одной стороны это было механическое повреждение вследствие падения на саму трубу. Это повреждение промежности. Кроме этого, гидроудар струи фонтана нанес многочисленные повреждения внутренним органам,

– сказал медик.

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