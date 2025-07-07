Ее называли "первой леди Курска": стало известно, кто первым нашел тело Старовойта

Тело Романа Старовойта первым узнала его 25-летняя девушка и ассистентка Полина, которую в Курске называли "первой леди". Именно она приехала на место трагедии раньше всех близких и подтвердила смерть экс-губернатора.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Тело бывшего губернатора и экс-министра Романа Старовойта узнала его 25-летняя девушка Полина К., которая работала ассистенткой и сопровождала его во всех поездках.

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Тело Старовойта опознала его 25-летняя девушка Полина

Курские паблики еще во времена губернаторства подозревали, что пара состоит в отношениях и называли Полину "первой леди Курска".

Полина Корнеева / Фото из российских СМИ

Полина первой из близких смогла оперативно приехать на место трагедии и официально опознать тело Старовойта, который совершил самоубийство. После развода в 2021 году с женой, от которой остались двое дочерей, 53-летний Старовойт в течение последнего года жил вместе с Полиной, выпускницей Курского медуниверситета. Очевидцы рассказали, что девушка плакала на месте происшествия, после чего ее посадили в "Аурус".

2024 год: Роман Старовойт вручает диплом своей будущей девушке Полине, а за этим наблюдает его тогдашний заместитель Смирнов.

К слову, экс-министр транспорта России Старовойт, уволенный 7 июля, застрелился возле своей машины Tesla Model X в деревне Мякинино под Москвой.

Самоубийство может быть связано с уголовным делом, которое возбудили против него по показаниям экс-главы Курской области Алексея Смирнова, арестованного по подозрению в мошенничестве.