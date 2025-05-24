В Ужгороде студент выпрыгнул из окна общежития после сдачи НМТ и погиб, – СМИ
- В Ужгороде студент 2 курса совершил самоубийство, прыгнув с 6-го этажа общежития. Причины поступка были записаны в видео.
- Студент, который учился на театральном отделении, был разочарован из-за, вероятно, несданного НМТ.
В Ужгороде от падения с 6-го этажа общежития выпал студент 2 курса. Парень, вероятно, совершил самоубийство. О причине своих действий он написал в телефоне, правоохранители изучают содержание сообщения.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.
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Самоубийство в общежитии в Ужгороде
В общежитии Ужгородского колледжа культуры погиб студент-актер. Парень за несколько часов до самоубийства говорил, что "видимо, не сдал национальный мультипредметный тест". После экзамена он записал прощальное видео и спрыгнул из окна 6-го этажа.
Возле общежития работали врачи, которые долгое время пытались спасти жизнь парня. Но стабилизировать его состояние не удалось.
В Ужгороде погиб студент после сдачи НМТ / Фото Виталия Глаголы
Погибший парень приехал в Ужгород из Хуста. Два года он учился на театральном отделении. 24 мая он сдавал НМТ в Ужгородской школе №1 на набережной Независимости. От его результата зависело, поступит ли парень на бакалавриат. Студент сдавал украинский язык и литературу, математику и историю Украины.
Другой юноша рассказал, что на перемене парень сказал ему, что "наверняка не сдал". Это были последние слова, которые слышали от студента.
Мать парня срочно выехала из Хуста в Ужгород. О причинах самоубийства парень рассказал на видео, которое сохранил в телефоне. В комнате студента нашли записку с паролем и сообщением "Там все найдете".
Возле общежития работали медики и полиция: смотрите видео
Полиция обнаружила видео, где юноша сказал, что не сдал НМТ и был "глубоко разочарован". Он попросил прощения у своих родителей, в частности он обратился к матери и извинился за свое решение.
Напомним, в апреле на Буковине погиб 18-летний курсант академии ГПСУ. Во время следствия правоохранители установили, что парень совершил самоубийство, незадолго до этого он был в хорошем настроении. Родители не верят, что сын мог покончить с собой.