Смерть украинца в Братиславе: полиция отрицает свою причастность

Словацкая полиция отрицает свою причастность к избиению украинца, который умер в Братиславе. Правоохранители заявили, что следствие не обнаружило доказательств их связи с нападением.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на SME. Словацкая полиция заявила, что не нашла доказательств своей причастности к избиению украинца, который умер в Братиславе.

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Полиция отвергает обвинения

По словам правоохранителей, полицейские не совершали действий, которые могли повлечь смерть гражданина Украины.

Следователь Управления инспекционных служб исключил эту версию после тщательного изучения доказательств,

– заявила Добяшова.

Материалы дела передадут полиции Братиславы для дальнейшего расследования. В то же время инспекционная служба открыла дело по факту возможного превышения служебных полномочий.

Ранее сообщалось, что в Братиславе после избиения умер украинец. По данным СМИ, он якобы был бездомным и после кражи в магазине его госпитализировали с травмами, после чего он умер.