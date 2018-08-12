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Гибель детей в Запорожье и как "вырезали" Медведчука из истории про Стуса – топ-5 видео недели

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Топ-5 видео недели
Топ-5 видео недели / 24 канал

Сайт "24" предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты недели.

Смертельное ДТП на Запорожье: грузовик чуть не раздавил маршрутку с людьми

31-летний житель Краматорска Руслан Щербина находится в состоянии шока и не может поверить в то, что произошло. КАМАЗ, за рулем которого он был, въехал в маршрутку с людьми, которые возвращались из курортной Кирилловки. Пятеро детей и один взрослый погибли, еще 15 пассажиров оказались в больнице – у них черепно-мозговые травмы, переломы позвоночника, ребер и ключиц, сильные ушибы.

Смотрите видео о суде над виновником смертельного ДТП

Скандал с фильмом о Стусе: авторы испугались Медведчука

Про диссидента Василия Стуса снимают фильм и оказалось, что ключевую сцену – суда, где его отправили в ссылку откуда он не вернулся – вырезали из сценария. А все из-за фигуры адвоката Стуса Виктора Медведчука против которого выступал и сам узник советского режима. Из сценария будто бы исчезли все упоминания о Викторе Медведчуке. Говорят, об этом попросили в пресс-службе упомянутого политика.

Смотрите видео о деталях судебного процесса и причины изменения сценария в "пользу" Медведчука

"Сильные ушибы лица, перелом костей носа": детского спортивного тренера подозревают в избиении женщины

Под Киевом двое мужчин жестоко избили женщину, попавшую под горячую руку за замечания прохожим. Она попросила не бросать пустые бутылки на улице. Нападавшими оказались братья, один из которых – профессиональный спортсмен и тренер по боевым искусствам. По словам мужа пострадавшей, врачи укрыли двух молодых людей, пряча их в машине скорой, чтобы народ, который собрался, не совершил самосуд.

Смотрите видео свидетельства очевидцев и опровержения от подозреваемого

Странные обстоятельства убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике

Во вторник, 7 августа, в Москве похоронили погибшего в Африке режиссера Александра Расторгуева, а также попрощались с его коллегами – журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко. Они снимали в Центральноафриканской Республике фильм о деятельности так называемых "вагнеровцев" – частной армии Путина. Существуют определенные обстоятельства, вызывающие недоумение. Например, обстрел автомобиля произошел так, что трое журналистов погибли, а водитель – выжил. Также известно, что рядом ехал еще один автомобиль, котрый не обстреляли.

Смотрите видео о деталях расследования нападения на журналистов

Ford Mustang черно-желтого цвета во Львове достался в подарок девушке от возлюбленного

В субботу, 11 августа, львовский ИТ-бизнесмен Михаил Лазор поздравил свою возлюбленную Анастасию Кабанову с днем рождения на глазах у всего города, а также поразил подарком. Праздничный сюрприз – Ford Mustang черно-желтого цвета и целое шоу с его вручением – для Анастасии устроили всего лишь за день, а для этого привлекли почти два десятка человек.

Смотрите видео про идейный, ненавязчивый и романтический подарок

 

Теги: Новости Украины Виктор Медведчук Криминальные новости журналисты Аварии и ДТП Жертвы Видео недели Ford Новости Львова Африка Новости Киева Кино Новости Запорожья
Источник: 24 канал
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