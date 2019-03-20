Гибель юного бойца, который остановил атаку оккупантов на Донбассе: появилось фото парня

На Донбассе в понедельник, 18 марта, погиб 20-летний военный из 54-й отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин. Он ценой собственной жизни остановил провокацию пророссийских боевиков и заставил их отступить.

Военный погиб от пули снайпера возле хутора Свободный, что в Попаснянском районе на Луганщине.

Читайте также: Плюшка в гнезде ватрушки: в сети появилось видео, как бойцы ВСУ уничтожили позиции врага

Евгений находился на наблюдательном посту, когда российские оккупационные войска утром 18 марта открыли огонь и пытались войти в фланг взводного опорного пункта украинских военных на Луганщине. Боец открыл огонь в ответ и меткими выстрелами заставил противника остановиться и отступить. Однако, во время операции парня застрелил вражеский снайпер.



Убитый вражеским снайпером на Донбассе Евгений Керечанин

Парень был уроженцем села Деркачовка Сумской области. В мае защитнику Украины должен был исполниться 21 год.

Военного собираются наградить посмертно за проявленное мужество.

Сколько военных побигло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.



Однако, жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, от начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.