Гибель летчика ВСУ Волошина: полиция рассматривает 5 версий

На данный момент полиция Николаевской области рассматривает 5 версий гибели летчика ВСУ, в. о. председателя Николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Об этом в комментарии "Общественному" рассказал начальник николаевской милиции Юрий Мороз.

"На данный момент рассматривается 5 версий: конфликт на работе, семейные неурядицы, самоубийство, совершенное во время прохождения службы в ВСУ, несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием и самоубийство, совершенное в состоянии душевного волнения", – рассказал Мороз

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Он добавил, что по делу назначено уже 6 экспертиз и допрошены 5 человек, среди которых и жена Волошина.

В то же время начальник николаевской полиции отметил, что факт его прежней работы в должности вице-президента по вопросам безопасности "Авант Банка" под руководством действующего председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко не повлияет на объективность расследования.

Да. Работал с октября 2012 года по февраль 2013. Виделся ли с Савченко? Да, точно виделся. Но если у кого-то есть сомнения в необъективности или предвзятости в этом следствии, наверное надо дождаться результатов и истории следствия и тогда какие-то выводы делать,

– сказал Мороз.

Кроме того, на вопрос, будет ли допрошен по делу смерти Волошина Савченко и другие работники ОГА, глава полиции отметил, что при необходимости допрос состоится.

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"Насколько мне известно, Савченко сейчас нет в Николаеве, он на лечении. При необходимости будет допрошен. Сегодня мы пригласили на допрос его заместителя (Валентина Гайдаржи)", – добавил Мороз.

Напомним, 18 марта в Николаеве застрелился 29-летний легендарный летчик АТО Владислав Волошин. А 19 была опубликована переписка Волошина с одним из его друзей, в котором говорится о сложных отношениях летчика с председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

Кто такой Владислав Волошин?

Военный летчик Воздушных сил ВСУ из Луганска, майор запаса. Участник боевых действий на востоке Украины, совершил 33 боевых вылета. Награжден рядом орденов и знаков отличия. С декабря 2017 года был и. о. гендиректора КП "Николаевский международный аэропорт". 18 марта 2018 года покончил жизнь самоубийством у себя дома в Николаеве выстрелом из боевого пистолета.