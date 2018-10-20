Гибель Поплавской: каким было последнее сообщение в Facebook звезды "Дизель Шоу"

Звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская, которая погибла 20 октября в ДТП под Киевом, накануне опубликовала сообщение на своей Facebook-странице. Так, в ночь на 19 октября комедийная актриса распространила статью с цитатами российского и советского актера театра и кино Александра Ширвиндта.

24 канал сообщал, что 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

Впоследствии стало известно, что в аварии также пострадали актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов. Они были доставлены в больницу.

Так, последнеим сообщением Поплавской в ​​Facebook был материал под названием "Двенадцать остроумных и красивых высказываний Александра Ширвиндта, человека которого невозможно не любить!"

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В частности, Ширвиндт говорил: "Вообще, как говорила моя соседка по дому Раневская, все ордена, грамоты и звания – это похоронные принадлежности".

Нельзя существовать в круглосуточном, неизбежном чувстве ненависти, раздражения, неприятия, ощущения беды и горя. Должны быть оазисы, просвещения. Жизнь же одна... Поэтому внутри любого кошмара надо пытаться искать положительные эмоции,

– говорится в одной из цитат советского и российского актера, которые распространила Поплавская.

"В жизни главное – это упрямство, маниакальное упрямство. Хотя будущее человека определит генетика. Я уверен, что воспитание, образование – чушь. Все зависит от того, что в тебе заложено", – утверждал Ширвиндт.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.