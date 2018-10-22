Гибель Поплавской: щемящие воспоминания учеников и коллег об актрисе "Дизель шоу"

В понедельник, 22 октября, в Житомире в последний путь провели актрису "Дизель шоу" Марину Поплавскую. С самого утра до местного драмтеатра выстроилась километровая многотысячная очередь из пришедших отдать дань уважения известной юмористке. Были среди них и коллеги по цеху, и зрители, и ученики актрисы.

Коллеги вспомнили, что актриса всегда была позитивной и улыбчивой, умела найти подход к каждому человеку.

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"У нее была фишка, когда она встречалась с людьми, то говорила со своей присущей хрипотцой: "Ну как дела, дорогая?". Сейчас даже не представляю себе, что этого уже не услышу. Она была, наверное, лидером юмора, лидером позитива", – вспомнила коллега Антонина Тугас.

На прощание пришли и школьники. Для них Марина Поплавская – не только известная юмористка, но и, прежде всего, любимая учительница. Еще несколько лет назад, несмотря на съемки и плотный график, она преподавала украинский язык в одной из житомирских школ.

Это было весело, интересно, она начинала по теме что-то рассказывать, а потом сразу совмещала это с жизнью. Мы даже не хотели ничего писать. Она рассказывала разные интересные истории, рассказывала разные шутки и весь класс смеялся,

– рассказал школьник Любомир Ткачук.

После церемонии прощания Марину Поплавскую похоронили на местном кладбище на Аллее почетных житомирян.

Напомним, ужасная авария произошла в субботу, 20 октября, на Киевщине. Актеры "Дизель шоу" возвращались в столицу со львовского концерта на автобусе. Водитель не справился с управлением и столкнулся с впереди идущим фургоном. В больницу с травмами попали 8 коллег Марины Поплавской. Двух, лидера "Дизель шоу" Евгения Крутоголова и актрису Яну Глущенко, уже выписали.