В социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксированы последние моменты с актерами "Дизель шоу" перед поездкой в автобусе, который попал в ДТП. На видео видно также улыбающуюся еще актрису Марину Поплавскую, которая через некоторое время погибла в этой аварии.

Соответствующее видео снимал актер "Дизель Шоу" Олег Иваница и оно появилось в Instagram.

"Все еще веселые и счастливые. "Дизель Шоу". Показывают автобус, в котором погибла Марина Поплавская. Если бы она не ехала впереди с водителем, может быть, и выжила бы", – говорится в тексте к видео.

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Напомним, 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

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