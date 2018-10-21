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      Гибель Поплавской: появилось видео из автобуса с актерами "Дизель шоу" перед аварией

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      Последнее видео с Поплавской перед ДТП
      Последнее видео с Поплавской перед ДТП / Фото из социальных сетей

      В социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксированы последние моменты с актерами "Дизель шоу" перед поездкой в автобусе, который попал в ДТП. На видео видно также улыбающуюся еще актрису Марину Поплавскую, которая через некоторое время погибла в этой аварии.

      Соответствующее видео снимал актер "Дизель Шоу" Олег Иваница и оно появилось в Instagram.

      "Все еще веселые и счастливые. "Дизель Шоу". Показывают автобус, в котором погибла Марина Поплавская. Если бы она не ехала впереди с водителем, может быть, и выжила бы", – говорится в тексте к видео.

      Читайте также: Марина Поплавская погибла в ДТП: что случилось и кто еще пострадал

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Все еще веселые и счастливые Дизель Шоу.... Показывают автобус в котором сегодня погибла Поплавская Марина Францевна.... Если бы она не ехала впереди рядом с водителем то может быть и выжила как и остальные... НО пришел час Марины вернуться домой на Небеса... Нам остается только тут на Земле молиться,помнить,любить ее... #маринапоплавская#поплавская#дизельшоу#актриса#учитель#украина#россия#киев#самара#житомир#львов

      Допис, поширений Публичный Человек (@my03space)

      Напомним, 20 октября утром в Киевской области автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

      Кто такая Марина Поплавская?
      Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "Девчонки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

      НОВОСТИ О ДТП С АВТОРОМ "ДИЗЕЛЬ ШОУ" И ГИБЕЛИ ПОПЛАВСКОЙ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Украины LifeStyle Аварии и ДТП Новости культуры Потери ДТП с актерами Дизель Шоу
      Источник: 24 канал
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      Новости за 21 октября
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