Гибель скутеристов в ДТП на Львовщине: подробности с места трагедии

28 августа около полуночи на дороге в селе Жарков, что на Львовщине, произошла авария: микроавтобус и скутер не разминулись. 18-летний водитель скутера и 19-летний пассажир погибли на месте. А вот за рулем автомобиля был выпивший полицейский – он существенных травм не получил.

Об этом рассказала в прямом эфире 24 канала журналистка София Трощук.

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Местные жители говорят, что водитель автомобиля Renault Trafic возвращался из клуба, а юноши туда как раз направлялись.

В Жаркове был праздник Первой Пречистой, в клубе были танцы. Где-то без 10 минут полночь мне сын рассказал, что произошла большая беда – погибли два парня,

– рассказала жительница села Иванка.

И добавила, что предполагаемый виновник трагедии и погибшие жили в селе неподалеку, к тому же жили на одной улице.

Renault Trafic сразу после аварии

Бабушка одного из погибших юношей, госпожа Ярослава, рассказала, что на момент приезда скорой ее внук был еще жив, но впоследствии медики сообщили, что его травмы не совместимы с жизнью. По ее словам, внук только недавно вернулся из Болгарии, где и работал, и проходил туристическую практику.

Правоохранители начали уголовное производство, следственные действия продолжаются. И известно, что это не первый такой случай в районе: в июне 2018 полицейский из Бугского отдела сбил насмерть пожилую женщину на велосипеде.

Напомним, ранее сообщалось, что в организме водителя автомобиля, совершившего наезд на скутеристов, было 0,5 промилле алкоголя.