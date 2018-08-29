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Гибель скутеристов в ДТП на Львовщине: родственники виновника и погибших дали комментарии

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Двое молодых парней ехали на дискотеку, но не доехали. Потому что в этот момент на сельской дороге на появился микроавтобус. За рулем был пьяный следователь. Выпил, потому поссорился с девушкой. А, поняв, что сбил людей насмерть, бросился бежать.

На месте аварии до сих пор следы крови. Всё произошло ночью на сельской дороге. Ребята на скутере ехали на дискотеку, а водитель микроавтобуса возвращался оттуда. Не разминулись.

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"Было 12 вечера, в Жаркове был праздник, и танцы были в клубе. Пришел сын и говорит, что произошла большая беда, двух парней убили, кто – машина, – вспоминает местная жительница Иванка.

18-летний водитель и 19-летний пассажир скутера погибли на месте. Водитель же микроавтобуса почти не травмировался. Он попытался убежать, но догнали селяне. Мужчина был пьян, в крови обнаружили 0,5 промилле алкоголя. Он оказался следователем одного из отделов полиции Львовщины.

Открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Материалы досудебного расследования будут направлены в прокуратуру,
– отметила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.

Комментировать ситуацию в Бугском отделения полиции, где работает следователь, нам отказались.

"Я не могу давать никаких комментариев. Тем более есть прокуратура, которая занимается  работником", – сказал заместитель начальника Бугского райотдела полиции Николай Патинок.

Все участники аварии были знакомы между собой, из одного села и даже жили на одной улице. Погибший восемнадцатилетний Тарас учился на туристическом во Львове и только вернусь с практики из Болгарии. А старший, Богдан, недавно вернулся с заработков.

Очень хорошо учился, четыре экзамена засчитали, а два только сдавал. Тот мальчик на год старше, он был в Польше,
– вспоминает Ярослава, бабушка погибшего водителя скутера.

Бабушка водителя микроавтобуса говорит, что в тот вечер ее внук поссорился с девушкой. Но то, что Назар сел за руль пьяным не верит. "Человек, как человек. Учился, в университете, учился, и домой приезжал, и никогда – так чтобы он там напивался, и что-то такое делал", – рассказала бабушка водителя легковушки Мария.


Renault Trafic сразу после аварии

Между тем, виновника аварии уже задержали и открыли уголовное производство. Это не первый подобный случай с полицейскими в этом районе. В июне 43-летний полицейский из Бугского отдела сбил насмерть пожилую велосипедистку.

Теги: Полиция Новости Украины ДТП с участием полиции Жертвы Аварии и ДТП Новости Львова
Источник: 24 канал
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