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Телеканал новостей 24 Блоги Юрий Касьянов
Юрий Касьянов

Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?

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Миномет "Молот снова разорвало при стрельбе
Миномет "Молот снова разорвало при стрельбе / TheWorldNews.net

Снова разорвало при стрельбе "миномет" "Молот". Погибло 3 бойца 128 бригады, еще 9 ранено. Кажется, это уже четвертый трагический инцидент с этим "оружием", стрельба из которого унесла 12 жизней наших солдат.

Петр Порошенко распорядился приостановить эксплуатацию миномета в войсках, и дал неделю на расследование причин очередной трагедии. Стоит ли говорить, что это надо было сделать еще после первого разрыва ствола, а не после четвертого.

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Но я не об этом. А о том количестве бумаг, которые надо написать, подготовить, заполнить; о том количестве встреч, заседаний, комиссий, через которые надо пройти; о тех тоннах жгучего геморроя, которые ожидает каждого, кто хочет поставлять в армию какую-то технику или вооружение. И еще я о том, что никакие бумаги, ТУ, ГОСТы, не защитят наших солдат от непрофессионализма и тотальной коррупции.

Во время Второй мировой войны все стороны конфликта разрабатывали, производили и ставили на вооружение сотни, тысячи образцов вооружения и военной техники. В самые сжатые сроки. С минимумом бумаг. Зато разрывы стволов рассматривались как акт диверсии военным трибуналом. 

Автор: Юрий Касьянов
Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Вооруженные Силы Украины Петр Порошенко Жертвы Оружие
Источник: Юрий Касьянов
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