Гибель украинского журналиста в Польше: что известно о состоянии его жены

10 января в аварии в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль. За жизнь его жены до сих пор борются врачи, однако ее уже перевезли в Варшаву, пока что состояние остается тяжелым.

В польскую столицу приехала семья пострадавших.

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Активисты из Варшавы и друзья семьи собирают средства на лечение.

Маричка находится в тяжелом состоянии. Во-первых, сейчас нужны деньги, чтобы поставить ее на ноги, пройти все реабилитации. Ведь нам известно, что реабилитации иногда дороже, чем сам процесс лечения. Так же нужны деньги на воспитание Софии, поскольку в семье работал фактически только Роман,

– рассказала подруга семьи Наталья Панченко.

По словам друга семьи Юрия Банахевич, завтра решится вопрос с перевозкой тел Романа и его матери в Украине для дальнейшего захоронения. Ребенок с бабушкой, пока что находится в Варшаве. Он также добавил, что 12 января консул Светлана Крыса взяла под консульскую опеку девочку.

Ведется следствие, на даннй момент полиция не дает четкого ответа, что именно стало причиной смертельной аварии.



Фото с места аварии

Напомним, ДТП произошло утром 10 января в городе Илжа Мазовецкого воеводства. Вместе с Романом Кисилем погибла также его 60-летняя мать. Дочка журналиста, которая также была в автомобиле, к счастью, не пострадала.