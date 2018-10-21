В сети опубликовано трогательное видео в память об актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской, которая погибла в ДТП. На записи собраны яркие роли, которые при жизни исполнила звезда.

Соответствующее видео опубликовано на Youtube-канале "ЮМОР ICTV - Официальный канал".

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"Звезда "Дизель Шоу" и "На троих" Марина Поплавская погибла в трагическом ДТП 20 октября 2018 года... Команда ICTV выражает свои соболезнования родным и близким. Помним, любим, скорбим", – говорится в подписи к видео.

Смотрите видео в память о Марине Поплавской, погибшей в ДТП:

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

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