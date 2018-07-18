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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Гибкий смартфон Samsung Galaxy X: в сети появились новые схемы

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В интернете начинает появляться еще больше информации о гибком смартфоне Samsung Galaxy X. Теперь же в сеть попали новые схемы устройства.

Судя по эскизам,которые обнародовал ресурс Gizchina, Samsung Galaxy X в раскрытом состоянии будет иметь вид обычного смартфона. Поскольку габариты аппарата являются довольно небольшими, он легко складывается одной рукой.

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Ниже дисплея располагается механическая кнопка "Домой", а на задней панели видна основная камера и стандартный сканер отпечатков пальцев.

Кроме того, по краям корпуса смартфона размещены специальные шарниры, которые сгибают устройство пополам.

На передней же панели расположен датчик изгиба, который измеряет скорость закрытия гаджета и определяет угол наклона двух частей Galaxy X относительно друг друга.

Никакой другой информации о "начинке", точную дату выхода и цену новых схем не раскрыли.

К слову, недавно стало известно, что корпорация Huawei готовится к выпуску смартфона Mate 20 Pro, который также будет иметь изогнутый OLED-экран.

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Теги: Техно Смартфоны Фотоновости Информационные технологии Samsung
Источник: 24 Канал
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