Гибкий смартфон Samsung Galaxy X: в сети появились новые схемы

В интернете начинает появляться еще больше информации о гибком смартфоне Samsung Galaxy X. Теперь же в сеть попали новые схемы устройства.

Судя по эскизам,которые обнародовал ресурс Gizchina, Samsung Galaxy X в раскрытом состоянии будет иметь вид обычного смартфона. Поскольку габариты аппарата являются довольно небольшими, он легко складывается одной рукой.

Читайте также: Гибкий смартфон Samsung получит уникальную батарею

Ниже дисплея располагается механическая кнопка "Домой", а на задней панели видна основная камера и стандартный сканер отпечатков пальцев.

Кроме того, по краям корпуса смартфона размещены специальные шарниры, которые сгибают устройство пополам.

На передней же панели расположен датчик изгиба, который измеряет скорость закрытия гаджета и определяет угол наклона двух частей Galaxy X относительно друг друга.

Никакой другой информации о "начинке", точную дату выхода и цену новых схем не раскрыли.

К слову, недавно стало известно, что корпорация Huawei готовится к выпуску смартфона Mate 20 Pro, который также будет иметь изогнутый OLED-экран.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно