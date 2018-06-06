13:12
6 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
18°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
  • суббота
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поклонская против Романовых. Охотники за поцелуями
Вєсті Кремля
00:07, сегодня
Вести.UA. Рыцари ГПУ. Драгоценности Тимошенко
Вєсті.UA
22:01, 5 июня
Оползень в Черноморске: почему за свою халатность должны отвечать чиновники
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, сегодня
Телеканал новостей 24 Блоги Алексей Чибисов
ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Алексей Чибисов

Гібридне піратство в Азовському морі: чого прагне РФ та що може Україна

582
Російський корабель
Російський корабель / voicesevas.ru

Активна гібридна протидія українському судоходству з боку агресора почалася ще з моменту заборони окупантів цивільним кораблям перетинати Керченську протоку під час будівництва хваленого російського мосту. Начебто у єдиному місці, де судна можуть проплисти, проводитимуть монтаж конструкцій об'єкту.

Звісно, всі ноти протесту росіяни при цьому ігнорували. Але ж, коли той клятий міст таки побудували, почалося справжнє гібридне піратство.

Читайте також: Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін

Справа в тому, що через існування конструкції, яка поєднує материкову Росію із захопленим Кримом, пройти до Чорного моря з Азовського можна лише під арками мосту, через територію, яку контролює Москва, та яку окупанти вважають власними морськими водами.

Й, хоча про фактичне панування РФ в Азові мови не йде, вихід з нього окупанти контролюють. І це дає їм усі квоти до рук, оскільки морська торгівля для України має важливе стратегічне значення.

Через море чимало заводів отримують алюміній, водним шляхом Україна зможе закупати зріджений газ та постачати свою продукцію замовникам. З точки зору економічної через блокування кораблів у морі втрачають прибуток не тільки порти, але й серйозні підприємства. Навіщо росіяни зупиняють судна, що прямують з Бердянська чи Маріуполя, або до цих гаванів?

По-перше, це саме акт гібридної агресії, який завдасть збитків Україні – знеможливлення перейти через Керч для великих кораблів робить вантажні перевезення більш дорогими. Більше того, через постійні зупинки та загрози з боку озброєних терористів у погонах ФСБ чимало перевізників подумають, а чи вартує взагалі направляти свої кораблі до Маріуполя, адже в разі чого не буде ані судна, ані екіпажу.

Другий аспект суто військовий. Ті кораблі ВМС, які були виведені з Криму, фактично відрізані від Азовського моря, оскільки можуть потрапити туди через все ті ж арки мосту (є питання, чи зможуть взагалі за габаритам) лише із боєм. Більше того, росіяни завдяки цьому факту фактично почали контролювати все море, хоча й, де-факто, поки що не заходили близько до наших берегів. І це погано, оскільки відтепер росіяни мають ще кращий плацдарм для наступу.

Звісно, атакувати Україну через Перекоп навряд чи хтось буде, але ж завдати удар з моря можуть легко. Заважаючи ще й на те, що зі сходу, частини півдня та півночі знаходяться росіяни, а на території Білорусі теж є ударні групи ЗС РФ, на заході стоять нехай невеликі, але ж дієздатні військові країни-агресора у ПМР, тактична ситуація у нас така собі.

Читайте також: Філія НКВС: хто працює у МДБ "ДНР"?

Це, звісно, не означає, що окупанти масштабно наступатимуть на Україну, але готуються до цього вони досить серйозно. І лише існуванням факту можливості атаки великими силами з усіх сторін Путін стовідсотково шантажуватиме Україну, Європу та інші цивілізовані країни.

Що ж ми можемо протиставити? Да поки що ні про які активні дії для відсічу агресора у морі мова не йде взагалі. Єдине, що залишається – застосовувати дипломатичну зброю та готуватися до знищення терористично-окупаційних військ на суші.

Автор: Алексей Чибисов
Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Операция Объединенных сил Публикации
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
5 июня, 10:00 Топ-5 освежающих напитков, которые можно приготовить самостоятельно
346
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук