Gigabyte анонсировала выпуск новых твердотельных накопителей на микрочипах Toshiba

Компания Gigabyte подготовила SSD под собственным брендом серии UD Pro. Они выполнены в 2,5-дюймовом форм-факторе, а для подключения к компьютеру используется интерфейс Serial ATA 3.0 с пропускной возможностью до 6 Гбит за секунду.

Об этом сообщает hi-tech.ua.

В семейство UD Pro вошли две модели – емкостью 256 и 512 ГБ. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 530 Мбайт в секунду, скорость последовательной записи – 500 Мбайт за секунду.

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Показатель IOPS (операций ввода / вывода в секунду) варьируется в зависимости от модели. В младшей версии эта величина на операциях произвольного чтения и произвольной записи достигает соответственно 70 тысяч и 40 тысяч, а в старшей модели значение выше – 80 тысяч и 75 тысяч.

Пока никаких данных о цене твердотельных накопителей не сообщается.

Что такое SSD (Solid-state drive)? Это накопитель, в котором нет движущихся элементов, таких как в обычном жестком диске. Для хранения памяти в SSD используется флеш-память. Простыми словами, это такая большая флешка. Основные преимущества SSD накопителей, это скорость работы, устойчивость к механическим повреждениям, малое энергопотребление. Из минусов, высокая цена и небольшое время работы на отказ.