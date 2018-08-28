Гигантская черная дыра "спрятала" сотни галактик

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили сотни галактик, которые были скрыты светом, который излучает черная дыра. Это квазар PKS1353-341, который расположен на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

Об этом пишет dt.ua.



Этот объект очень яркий. Как установили ученые, квазар расположен в центре галактического кластера. Сейчас он находится в процессе "безумного обжорства", поэтому и излучает такую яркость. Этот объект может быть в 46 миллиардов раз ярче Солнца.

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Именно это яркое излучение и маскирует сотни галактик, окружающих квазар, но физики считают, что это временное явление. Со временем сияние черной дыры в результате иссякнет.

Что такое черная дыра?Это погасшая звезда, которая имеет очень высокую плотность и настолько мощную гравитацию, что даже свет не может вырваться за ее пределы.

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