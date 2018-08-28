01:55
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Гигантская черная дыра "спрятала" сотни галактик

115 Читати новину українською
Черная дыра "спрятала" сотни галактик
Черная дыра "спрятала" сотни галактик / naked-science

Ученые из Массачусетского технологического института обнаружили сотни галактик, которые были скрыты светом, который излучает черная дыра. Это квазар PKS1353-341, который расположен на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

Об этом пишет dt.ua.

Этот объект очень яркий. Как установили ученые, квазар расположен в центре галактического кластера. Сейчас он находится в процессе "безумного обжорства", поэтому и излучает такую яркость. Этот объект может быть в 46 миллиардов раз ярче Солнца.

Читайте также: NASA создало карту загрязнения в атмосфере Земли

Именно это яркое излучение и маскирует сотни галактик, окружающих квазар, но физики считают, что это временное явление. Со временем сияние черной дыры в результате иссякнет.

Что такое черная дыра?Это погасшая звезда, которая имеет очень высокую плотность и настолько мощную гравитацию, что даже свет не может вырваться за ее пределы.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Загадочная планета Нибиру: почему ее связывают с концом света 16 августа
 15 августа , 23:03
Звездопад Персеиды: где украинцам наблюдать за самым ярким явлением года
 11 августа , 16:06
Ученые сделали сенсационное открытие, которое может изменить представление о темной материи
 18 апреля , 13:04
В NASA показали, как происходят вспышки на Солнце: необычное фото
 2 июня , 16:12
Ученые начали эксперименты по уничтожению космического мусора
 22 июня , 14:32
Астрономы определили массу "планеты-младенца"
 22 августа , 18:08
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук