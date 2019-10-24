Гигантских крыс сняли на видео в супермаркете Киева

В Киеве в супермаркете "Фуршет" на Троещине зафиксировали на видео больших крыс. Животные бегают не только по полу, но и по стеллажам и полкам с продуктами.

Крысиные путешествия в киевском супермаркете снял на видео и опубликовал в фейсбуке журналист Антон Страшко.

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Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда в другой ряд. Сбил ее немного с маршрута, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел. Затем в коробку с печеньем,

– написал журналист.

Работники супермаркета рассказали, что эта крыса – не единственный житель заведения торговли. Там живет целая крысиная семья из более чем 5 животных.

Смотрите видео с крысами в супермаркете Киева: