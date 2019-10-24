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      Гигантских крыс сняли на видео в супермаркете Киева

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      В киевском супермаркете заметили крыс
      В киевском супермаркете заметили крыс / pinterest.com (иллюстративное фото)

      В Киеве в супермаркете "Фуршет" на Троещине зафиксировали на видео больших крыс. Животные бегают не только по полу, но и по стеллажам и полкам с продуктами.

      Крысиные путешествия в киевском супермаркете снял на видео и опубликовал в фейсбуке журналист Антон Страшко.

      Узнайте об опасности лептоспироза, который переносят крысы

      Зашел и не разминулся с большой крысой, которая бежала из ряда в другой ряд. Сбил ее немного с маршрута, но она не растерялась и побежала в алкогольный отдел. Затем в коробку с печеньем,
      – написал журналист.

      Работники супермаркета рассказали, что эта крыса – не единственный житель заведения торговли. Там живет целая крысиная семья из более чем 5 животных.

      Смотрите видео с крысами в супермаркете Киева:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Скандал Новости Украины Новости Киева Мир животных
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