Когда видео разговора с владелицей змеи обнародовали 26 августа, оно набрало очень много различных комментариев. В частности, многие люди возмутились, поскольку рептилия ползала неподалеку от детской площадки.
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Мнения пользователей разделились
Этого удава зовут Сэм и ему 2 года. Его владелица рассказала, что вывела домашнего любимца на прогулку во второй раз. Мол, пользуется моментом, пока еще тепло.
Однако по комментариям к видео заметно, что далеко не всем нравится поступок девушки. Один из пользователей намекнул на то, что это неправильно, поскольку должны быть "меры безопасности", как намордники у собак. Однако не слишком понятно, что нужно надевать на большое пресмыкающееся.
Но, следует заметить, большинство комментаторов более лояльно отнеслись к этому. Они выразили свою поддержку владелице, получившей немалую дозу негатива. Также писали о том, что эта змея совсем не опасна, если не подходить к ней без разрешения владелицы.
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Что известно об этой рептилииУдав обыкновенный – это рептилия, которая в неволе может вырасти до 2–3 метров. Змея не ядовитая и питается преимущественно млекопитающими и птицами. Большинство жизни проводит на земле, однако неплохо ползает и по деревьям.
Информация взята из Википедии
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