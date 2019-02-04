Гимн пели, поп убегал: как община перешла в ПЦУ без священника, есть фото и видео

На Ивано-Франковщине Богородчанский религиозная община храма Святых Апостолов Петра и Павла оставила УПЦ МП и перешла в Православную церковь в Украине без священника. Тот покинул собрание, когда начали петь гимн Украины.

Московскому патриархату таки не удалось рассорить верующих, сообщил депутат Ивано-Франковского областного совета Святослав Никорович на своей странице в Facebook.

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Сборы прошли со спорами и конфликтами. Так, настоятель храма протоиерей Владимир Шувар вышел из Дворца культуры Богородчан, где проводили собрание, под гимн Украины и выкрики "позор".

Вот как поп убегал под гимн Украины. Еще надо что-то кому-то объяснять? – написал депутат, опубликовав видео сборов.



Сбор общины около храма/ Источник: пресс-служба УПЦ МП

Зато УПЦ МП переход общины в ПЦУ отрицает. В Ивано-Франковской епархии говорят, что информация – ложная. При этом там утверждают, что 206 членов религиозной общины со священником проголосовали якобы за сохранение подчинения московскому патриархату во главе с Онуфрием.

Впоследствии благосклонная к УПЦ МП часть общины скандировала, что это "незаконные сборы", и отправилась крестным ходом в храм на молитвенное стояние.

Всего в новосозданную Православную церковь Украины перешли более двух сотен приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

КАК УПЦ МП ПЫТАЕТСЯ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПЕРЕХОДУ ВЕРУЮЩИХ В ПЦУ