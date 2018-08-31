Гимнаст Верняев впервые выступит на международных соревнованиях после операции
Олимпийский чемпион Рио-2016 лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев попал в предварительную заявку сборной Украины на этап Кубка мира, который пройдет в Венгрии с 21 по 23 сентября.
Этот турнир станет первым для украинского спортсмена после двух перенесенных операций на колене и плече. Из-за травмы он был вынужден пропустить чемпионат Европы-2018.
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Ранее сообщалось, что в этом сезоне Верняев вообще не будет выступать, а его тренер Геннадий Сартинский заявил, что многие спортсмены не возвращаются после таких травм, как у Верняева.
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Источник: 24 Канал
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