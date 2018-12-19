Гинеколог опровергла распространенные мифы о женской девственности
Традиционно считается, что девственная плева должна разорваться и кровоточить во время полового акта. Само слово "плева" создает своего рода миф, что это что-то похожее на пленку, которая трескается, если в ней сделать отверстие
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.
Читайте также: Почему некоторые женщины не получают удовольствия от интимной близости: объяснения врача
По ее словам по своей структуре девственная плева бывает разной, имея отверстия (ведь менструальная кровь должна как-то выходить).
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.