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      Гинеколог опровергла распространенные мифы о женской девственности

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      Мифы о девственную плеву
      Мифы о девственную плеву / zazhyve.stb.ua

      Традиционно считается, что девственная плева должна разорваться и кровоточить во время полового акта. Само слово "плева" создает своего рода миф, что это что-то похожее на пленку, которая трескается, если в ней сделать отверстие

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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      По ее словам по своей структуре девственная плева бывает разной, имея отверстия (ведь менструальная кровь должна как-то выходить).

       
      Акушер-гинеколог Ульяна Кравец
      "Она может иметь одно отверстие, а может иметь несколько. Бывает по структуре толстая, тонкая, по эластичностью: эластичная и не совсем. Это все и влияет на то, будет кровь при первом половом акте или нет. Статистика говорит о том, что практически в 40% девушек крови не бывает. Окончательно девственная плева разрывается при родах. Хотелось бы, чтобы похожую информацию доносили и к мужчинам. Мы должны быть осведомлены в таких интимных тонкостях".

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      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Женское здоровье Секс
      Источник: Здоров'я 24
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